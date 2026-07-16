Venezuela'daki Depremde Görev Yapan Türk Ekipler Yurda Döndü - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremde Görev Yapan Türk Ekipler Yurda Döndü

Venezuela\'daki Depremde Görev Yapan Türk Ekipler Yurda Döndü
16.07.2026 09:25
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AFAD ve TSK-DAK ekipleri, Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerde arama kurtarma görevini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Binbaşı Çamurlu, yerli radar sistemleriyle diğer ekiplere de destek olduklarını ve 'hiç yorulmayan Türkler' lakabını aldıklarını belirtti.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (TSK-DAK) ekipleri yurda döndü.

Venezuela'da 4 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türk arama kurtarma ekipleri insani görev için bölgeye gitmişti.

Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla yurda dönen AFAD ve TSK-DAK ekiplerini taşıyan Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait A400M kargo uçağı, Mürted Hava Meydanı'na indi.

Ankara'ya ulaşan uçakta; AFAD personelinin yanı sıra TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi'nden 22 personel, 4 arama kurtarma köpeği ve tam donanımlı arama kurtarma araçları yer aldı.

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, arama kurtarma ekiplerini karşılayıp tebrik etti.

"Türkiye her zaman mazlumun yanında"

Venezuela'daki depremde iki haftadır görev alan Piyade Binbaşı Yener Çamurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatları doğrultusunda bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

12 bin kilometrelik yolculuk yaptıklarını anlatan Çamurlu, Venezuela halkına yardım ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Binbaşı Çamurlu, "Kendi özel ekipmanlarımız, kendi personelimiz bu kapsamda çok değerliydi. Orada çok güzel işler yaptık. Aynı zamanda kendi açımızdan değil, diğer dünya arama kurtarma ekiplerine de kendi yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla da destek olduk. Onlar bayağı bir bu konuda geri kalmışlar biz de çok destek olduk." diye konuştu.

Ekip arkadaşlarının yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinde eğitimli 4 köpeğin de kendileriyle yolculuk yaptığını anlatan Çamurlu, Venezuela'da kendilerine kahramanlık nişanı takdim edildiğini belirterek, "Açıkçası beklemiyorduk böyle bir şey. Bizim normal görevimiz. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman mazlumun yanındadır. Her zaman hizmet götürür. Bu kapsamda biz görevimizi iyi yerine getirdik. Ama bizi bu şekilde onurlandırdılar çok hoşumuza gitti. Hatta köpeklerimize de taktılar." ifadelerini kullandı.

"Bize 'hiç yorulmayan Türkler' lakabını taktılar"

Piyade Kıdemli Başçavuş Oktay Türkay da Venezuela'da, tim arkadaşlarıyla 12 saatlik vardiyalar halinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Venezuela halkı bu arama kurtarma çalışmaları nedeniyle bize 'hiç yorulmayan Türkler' lakabını taktılar. Bu da bizi gururlandırdı." dedi.

Piyade Kıdemli Başçavuş Türkay, Venezuela'yla kurulan bu birliğin sadece devletler arası ilişkilerden öte bir kardeşlik bağı oluşturduğuna inandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Venezuela, Ankara, Güncel, AFAD, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremde Görev Yapan Türk Ekipler Yurda Döndü - Son Dakika

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