AfB Komisyonu Başkanı, Nijer'deki Darbe Girişimini Kınayarak Can Kayıpları ve Yaralıların Olduğunu Bildirdi - Son Dakika
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AfB Komisyonu Başkanı, Nijer'deki Darbe Girişimini Kınayarak Can Kayıpları ve Yaralıların Olduğunu Bildirdi

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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Nijer'de 28-29 Ağustos gecesi yaşanan askeri hareketliliği kınadı. Niamey'deki silahlı çatışmalar sonucu can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığını belirten Yusuf, taraflara itidal çağrısında bulunurken, AfB'nin anayasal düzene dönüş için Nijer halkının yanında olduğunu ifade etti.

ADDİS Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Nijer'de 28-29 Ağustos gecesi yaşanan askeri hareketliliğin ardından iktidarı güç kullanarak ele geçirmeye yönelik her türlü girişimi kınadı.

AfB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Yusuf'un, başkent Niamey'de silahlı çatışmaların yaşandığı ve çeşitli stratejik noktaların hedef alındığı olayları endişeyle takip ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, olaylarda can kayıpları ve yaralananlar oldu.

Yusuf, şiddete başvurulmasını ve iktidarı güç kullanarak ele geçirmeye yönelik her türlü girişimi şiddetle kınayarak, tüm taraflara itidalli davranmaları, halkın güvenliğini ve ülkenin istikrarını korumaları çağrısında bulundu.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Yusuf, AfB'nin barış, istikrar ve ulusal birlik konusunda Nijer halkının yanında olduğunu vurguladı.

Yusuf, AfB'nin ilgili düzenlemeleri doğrultusunda Nijer'de anayasal düzene dönüşü amaçlayan çabalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Nijer'deki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Yusuf, AfB'nin Nijer ve Sahel bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AfB Komisyonu Başkanı, Nijer'deki Darbe Girişimini Kınayarak Can Kayıpları ve Yaralıların Olduğunu Bildirdi - Son Dakika

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