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AfD, BfV'ye Dava Açtı

Aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'na dava açtı.

05.05.2025 13:11
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Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin, kendisini "kesin aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandıran iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatına (BfV) dava açtığı bildirildi.

Alman ulusal basınında yer alan haberlere göre, AfD partisi, BfV'nin merkezi olan Köln'deki sorumlu mahkemeye başvurarak dava açtı.

AfD, ayrıca BfV'ye yazı göndererek, kurumdan söz konusu açıklamayı geri çekmesini talep etti.

Aksi durumda davayı geri çekmeyeceğini belirten AfD, BfV'nin henüz talebine yanıt vermediğini öne sürdü.

"AfD, kesin aşırı sağcı bir oluşum"

Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından 2 Mayıs Cuma günü AfD'yi "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırmıştı.

BfV'den yapılan açıklamada, AfD'nin bir bütün olarak insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle bu şekilde sınıflandırıldığı ve "partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği" belirtilmişti.

AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci çıkmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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