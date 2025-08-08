AfD'li Adayın Başvurusu Reddedildi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Rheinland-Pfalz??????? Eyalet Meclis Milletvekili Joachim Paul'un Ludwigshafen belediye başkanlığına aday olmasına şehrin seçim kurulunca izin verilmediği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Ludwigshafen seçim kurulu, 21 Eylül'de yapılacak Ludwigsburg belediye başkanlığı seçimlerinde AfD'li Paul'un "anayasaya bağlı olup olmadığı konusunda şüpheler bulunduğu" gerekçesiyle adaylığını reddetti.

Seçim kurulunun, kararı Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanlığından talep edilen bir yazının ardından 1'e karşı 6 oyla aldığı aktarıldı.

Rheinland-Pfalz Şehirler Birliği Müdürü Lisa Diener, bakanlıktan yazı talep edilmesinin olağan bir durum olduğunu belirterek, belediyenin ilgili idari yönetmeliklerde, adayların seçime katılabileceğine ilişkin yeterliliğinin incelenmesinin ve karar verilmesinin seçim kurulunun sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Diener, bunun, ilgili kişinin anayasada belirtilen özgürlükçü demokratik düzene her zaman sahip çıkacağı konusunda güven verip vermediğinin incelenmesini de kapsadığını kaydetti.

AfD'den yapılan açıklamada seçim kurulunun kararına karşı yasal yollara başvurulacağı vurgulanarak, karar "demokrasiye yönelik bir saldırı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada AfD'nin Ludwigshafen'de seçime gireceği savunuldu.