Afet Hazırlığı İçin Dijital Oyun Kampı Tamamlandı

18.02.2026 11:23
Esenler'de düzenlenen kamp, genç geliştiricilere afet bilinci aşılamayı amaçladı.

EV sahipliğini Esenler Belediyesi'nin yaptığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Afetlere Hazırlık' temalı Dijital Oyun Geliştirme Kampı, üç gün süren yoğun programın ardından tamamlandı. Organizasyonun yürütücülüğünü ise Oyunla Gelecek üstlendi.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen 'Özgür Filistin' temalı dijital oyun kampıyla sosyal mesaj içeren organizasyonlara öncülük eden Esenler Belediyesi, bu kez 'Afetlere Hazırlık' temasıyla toplumsal bilinç oluşturmayı hedefledi. Türkiye'nin dört bir yanından genç geliştiriciler, Esenler'de düzenlenen oyun kampında afet farkındalığını artıracak projeler geliştirdi; finalde oyunlar sergilendi, kazananlar ödüllerini aldı.

6 ŞUBAT ANISINA 11 ŞEHRİN İSİMLERİ TAKIMLARA VERİLDİ

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yapılan başvurular arasından mülakat sürecini başarıyla geçen 50 katılımcı, 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen programa kabul edildi. Yazılımcılar, oyun tasarımcıları ve üniversite öğrencileri kamp süresince afet bilinci temalı oyun projeleri geliştirmek üzere ekipler halinde çalıştı. Program kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerin anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan takımlara Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinin isimleri verildi. Takımlar; deprem, sel, yangın ve benzeri afetler öncesi hazırlık ile afet sonrası doğru müdahale süreçlerini öğreten dijital oyun projeleri geliştirdi.

EĞİTİM VE GERÇEK SAHA DENEYİMİ BİR ARAYA GELDİ

Kamp süresince katılımcılara serious game (eğitsel oyun) tasarımı, oyunlaştırma teknikleri ve toplumsal etki odaklı oyun geliştirme konularında eğitimler verildi. Ayrıca ESKAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalı çalışmada afet anında yürütülen arama-kurtarma ve kriz yönetimi süreçleri katılımcılarla paylaşıldı. Böylece geliştirilen oyunların gerçek saha deneyimlerine uygun olması sağlandı.

OYUNLAR SERGİLENDİ, KAZANANLAR BELLİ OLDU

Programın final gününde takımlar geliştirdikleri oyun prototiplerini jüriye ve katılımcılara sundu. Afet anında doğru karar verme, ekip koordinasyonu ve güvenli tahliye gibi konuları oyunlaştıran projeler yoğun ilgi gördü. Jüri değerlendirmesi sonucunda Hatay Takımı birinci olarak 20 bin TL ödül kazandı. Kahramanmaraş Takımı ikinci olarak 15 bin TL, Diyarbakır Takımı da üçüncü olarak 10 bin TL ödül aldı. Programa katılan tüm ekip üyelerine ise katılım sertifikası takdim edildi.

Kaynak: DHA

