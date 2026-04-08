Afet Spor Oyunları'na Hazırlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afet Spor Oyunları'na Hazırlık

Afet Spor Oyunları\'na Hazırlık
08.04.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Üniversitesi, ulusal afet spor oyunlarına hazırlanan öğrencilerle hazırlık yapıyor.

ARDAHAN Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Ulusal Üniversiteler Arası Afet Spor Oyunları'na hazırlanıyor. Öğrenciler, hortumla merdiven tırmanma, ağırlık çekme, slalom koşu, yangın söndürme ve yaralı taşıma gibi etaplardan oluşan zorlu parkur için antrenman yapıyor.

Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı tarafından spor ile afet bilincini bir araya getirmek amacıyla ilk kez Ulusal Firefighter Challenge yani Ulusal Üniversiteler Arası Afet Spor Oyunları düzenlenecek. Organizasyon, 20-21-22 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ev sahipliğini Ardahan'ın yapacağı oyunlara, Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 2 takım ve 7 ferdi yarışmacıyla katılacak. Ardahan Üniversitesi'ni 3'er erkek ve 1 kızdan oluşan iki takım temsil edecek. İlk kez düzenlenecek organizasyonda başarılı olmayı hedefleyen öğrenciler, yoğun tempolu hazırlık programı uyguluyor.

Antrenmanlarda öğrenciler, 20 kilogram hortumla 3 kat merdiven tırmanıyor, 20 kilogram ağırlık çekiyor, 23 metre slalom koşusu yapıyor. Ardından hortumla 20 metre koşarak yangına müdahale eden öğrenciler, parkurun son etabında yaralıyı 30 metre sürükleyerek güvenli alana taşıyor.

Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Erol Özçelik, amaçlarının spor ile afet bilincini bütünleştirerek toplumsal dayanıklılığı artırmak olduğunu belirterek, "Mesleki eğitim ile fiziksel performansı birleştiren bir model sunarak afetlere hazırlık sürecinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Katılımcılar, gerçek operasyonel koşulları simüle eden parkurlarda hem fiziksel kapasitelerini hem de mesleki becerilerini ortaya koyacak" dedi.

Yarışmada katılımcılar, beş temel görevden oluşan sporsal afet müdahale süreçlerini simüle eden parkuru en kısa sürede zamana karşı performans sergilerken, hem fiziksel kapasitelerini hem de mesleki yetkinliklerini uygulamalı olarak ortaya koyacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afet Spor Oyunları'na Hazırlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 10:25:09. #7.12#
SON DAKİKA: Afet Spor Oyunları'na Hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.