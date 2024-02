Güncel

Afetzede vatandaş yeni evinde yeni anılar biriktirmek için heyecanlanıyor-Yeni yuvası için ön sözleşme imzalayan Halil Can: "Devletimize herkes güvensin, yapamazsın diyenlere gelip görsünler"

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde inşa edilen afet konutları için ön sözleşme belgesini imzalayan Halil Can, yeni yuvasında yaşayacağı günler için sabırsızlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Hatay'da binlerce konut yerle bir olmuştu. Deprem bölgesinde yeniden ihya olması için TOKİ tarafından afet konutlarının yapımına hızla başlanmıştı. Hatay'ın Payas ilçesinde 1 Mart 2023 yılında başlayan TOKİ konutlarının inşası 1 Kasım 2023 yılında tamamlanmıştı. Payas ilçesindeki TOKİ Konutların 1. Etap Kura çekimi Cumhurbaşkanı önderliğinde 3 Şubat tarihinde çekilmişti. Kura çekiminin ardında hak sahipleri, ön sözleşmeyi imzalamaya başladılar. Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde depreme yakalanan ve 57 yaşında olan Halil Can, 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilen kura çekiminde ev sahipliği hakkını kazandı. Yeni evinde oturmak için sabırsızlanan afetzede Can, TOKİ Konutları için ön sözleşme belgelerini imzaladı. En kısa zamanda yeni evinde yaşayacak olan Can, yeni evinde yeni anılar biriktirmek için çok heyecanlanıyor.

"O günler anlatabilecek de değil"

6 Şubat depreminde felaketi yaşadıklarını ifade eden hak sahibi Halil Can, "Deprem olduğunda hemen yataktan fırladım ve 2.katta oturan torunlarımın yanına koştum. Oğlum, gelinim ve torunlarımla merdivenleri inerken ikinci bir deprem olduğunda sanki biz dünyada yok gibiydik ama o günler zaten anlatılmıyor da anlatabilecek de değil. Rabbim bu günlerimize de şükür. Şimdi iyi kötü oturuyoruz. İnşallah en kısa zamanda evimize kavuşacağız. Rabbim herkese nasip etsin. Rabbim devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Ondan başka büyük yok" dedi.

"Devletimize herkes güvensin"

Yeni yuvasında yaşamayı büyük bir heyecanla bekleyen hak sahibi Halil Can, "Odaları gezdik. Odaların içine girmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Dün TOKİ Konutları için ön sözleşmeyi de yaptık. Herkese ev verildi, verilmez diyenler utansın. Devletimize herkes güvensin, yapamazsın diyenlere gelip görsünler. Cumhurbaşkanıma yapamazsın dediler. Gelip görsünler nasıl yapmış. Yeni evimiz çok sağlam. Cumhurbaşkanımızdan rabbim bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.