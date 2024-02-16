Afetzede vatandaş yeni evinde yeni anılar biriktirmek için heyecanlanıyor-Yeni yuvası için ön sözleşme imzalayan Halil Can: "Devletimize herkes güvensin, yapamazsın diyenlere gelip görsünler"
HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde inşa edilen afet konutları için ön sözleşme belgesini imzalayan Halil Can, yeni yuvasında yaşayacağı günler için sabırsızlanıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Hatay'da binlerce konut yerle bir olmuştu. Deprem bölgesinde yeniden ihya olması için TOKİ tarafından afet konutlarının yapımına hızla başlanmıştı. Hatay'ın Payas ilçesinde 1 Mart 2023 yılında başlayan TOKİ konutlarının inşası 1 Kasım 2023 yılında tamamlanmıştı. Payas ilçesindeki TOKİ Konutların 1. Etap Kura çekimi Cumhurbaşkanı önderliğinde 3 Şubat tarihinde çekilmişti. Kura çekiminin ardında hak sahipleri, ön sözleşmeyi imzalamaya başladılar. Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde depreme yakalanan ve 57 yaşında olan Halil Can, 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilen kura çekiminde ev sahipliği hakkını kazandı. Yeni evinde oturmak için sabırsızlanan afetzede Can, TOKİ Konutları için ön sözleşme belgelerini imzaladı. En kısa zamanda yeni evinde yaşayacak olan Can, yeni evinde yeni anılar biriktirmek için çok heyecanlanıyor.
"O günler anlatabilecek de değil"
6 Şubat depreminde felaketi yaşadıklarını ifade eden hak sahibi Halil Can, "Deprem olduğunda hemen yataktan fırladım ve 2.katta oturan torunlarımın yanına koştum. Oğlum, gelinim ve torunlarımla merdivenleri inerken ikinci bir deprem olduğunda sanki biz dünyada yok gibiydik ama o günler zaten anlatılmıyor da anlatabilecek de değil. Rabbim bu günlerimize de şükür. Şimdi iyi kötü oturuyoruz. İnşallah en kısa zamanda evimize kavuşacağız. Rabbim herkese nasip etsin. Rabbim devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Ondan başka büyük yok" dedi.
"Devletimize herkes güvensin"
Yeni yuvasında yaşamayı büyük bir heyecanla bekleyen hak sahibi Halil Can, "Odaları gezdik. Odaların içine girmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Dün TOKİ Konutları için ön sözleşmeyi de yaptık. Herkese ev verildi, verilmez diyenler utansın. Devletimize herkes güvensin, yapamazsın diyenlere gelip görsünler. Cumhurbaşkanıma yapamazsın dediler. Gelip görsünler nasıl yapmış. Yeni evimiz çok sağlam. Cumhurbaşkanımızdan rabbim bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Afetzede vatandaş yeni evinde yeni anılar biriktirmek için heyecanlanıyor - Son Dakika
Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciası sonrasında, siyanürlü toprak yığını altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, Anagold firması iş ilanı yayınladı. İlanda 'İnsanları önemseyen şirket kültürü' ifadesi yer alması tepkilere neden oldu. İlanın geri çekildiği görüldü.
2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu kapsamında gerçekleştirilen fiillerde makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurma kararı kaldırıldı.
Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık, yarışmadan çekildi. Düello oyununda Sahra'nın yarışmadan çekildiğini açıklayan sunucu Murat Ceylan, bu hafta elemenin olmayacağını söyledi.
Kazakistan'ın Almatı kentindeki Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi, bakire olan kız öğrencilerin isim ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini sızdırdı. Sosyal medyaya düşen listede adı geçen öğrenciler yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, öğrencilerden biri "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Trabzon'un Ganita sahilinde yabancı uyruklu bir kadının denize girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirirken, olay yerine gelen ekipler kayalıklarda kadının ayakkabı ve montunu, yaklaşık 30 metre açıkta ise cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?