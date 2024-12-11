Afgan Bakan Vekili Hakkani Patlama Sonucu Öldü

KABİL, 11 Aralık (Xinhua) -- Afganistan Mültecilerden Sorumlu Bakan Vekili Halilürrahman Hakkani, 16 Temmuz 2024.
Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Afganistan Mültecilerden Sorumlu Bakan Vekili Halilürrahman Hakkani'nin bakanlık merkezinde meydana gelen bir patlamada hayatını kaybettiğini doğruladı. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
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