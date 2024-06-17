Afgan Geçici Hükümeti, Doha'daki Müzakerelere Katılacak

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1. ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

Afgan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından Katar'ın başkenti Doha'da 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Afganistan'a ilişkin düzenlenecek 3. tur müzakerelere katılacak.

Bir hükümet sözcüsünün Pazar günü yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre, görüşmelerin ana ve önemli konuları Afganistan'da insani yardım ve ülkede yatırımcılar için fırsatlar yaratmak olacak.

Geçici hükümet bu toplantıya ilk kez katılacak. Hükümet geçen Mayıs ayındaki ilk toplantıya davet edilmemiş, Şubat ayındaki ikinci toplantıya katılmayı ise reddetmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)