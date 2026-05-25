Afganistan\'da 405 Hektar Haşhaş Tarlasına Operasyon

KABİL, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde yasadışı ekim ve uyuşturucularla mücadele kapsamında son iki gün içinde yaklaşık yaklaşık 405 hektarlık haşhaş tarlası imha edildi.

Herat Vilayeti Polis Sözcüsü Haşmatullah Rahmani pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce Dara-i-Suf Payen ilçesinde başlatılan ve çeşitli kasabaları kapsayan uyuşturucuyla mücadele operasyonları sırasında hafta sonundan bu yana yaklaşık yaklaşık 405 hektarlık arazinin haşhaştan temizlendiğini belirtti.

Yetkili, yasadışı uyuşturucu üreten veya kaçakçılığını yapan herkes için sert önlemler alınacağını da ekledi.

Polis daha önce yaptığı açıklamada, son birkaç hafta içinde Baglan, Tahar ve Bedahşan vilayetlerinde yüzlerce dönümlük haşhaş tarlasının imha edildiğini bildirmişti.