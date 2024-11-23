Afganistan'da Buzkaşi Yarışları

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BELH, 23 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın Belh vilayetinde Buzkaşi oyununda yarışan at binicileri, 22 Kasım 2024.

Afganistan'da bir tür geleneksel spor olan Buzkaşi (Kökpar)oyununda atlılardan oluşan iki takım, ölü bir oğlağı yakalayıp kaleye götürerek puan kazanmak için yarışıyor. (Fotoğraf: M Fardin Nawrozi/Xinhua)