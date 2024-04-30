Afganistan'da camide düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da camide düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Afganistan\'da camide düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir camide namaz esnasında düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban yönetimi olayla ilgili detaylı açıklama yapacağını belirtti. Öte yandan saldırıda cami imamının da aralarında bulunduğu 7 kişinin öldüğü bildirildi. Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, zaman zaman özellikle Şii Hazaralara yönelik saldırılar düzenliyor.

30.04.2024 14:35
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Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, bir camide namaz esnasında düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kani Metin, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Herat vilayetindeki Guzera ilçesinde dün akşam yerel saatle 21.00 sularında, bir saldırganın, kalaşnikov silahla camide ateş açması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Metin, olaya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.

Öte yandan TOLO News kanalı ise Şiilere ait camideki saldırıda cami imamının da aralarında bulunduğu 7 kişinin öldüğünü duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, zaman zaman özellikle Şii Hazaralara yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

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