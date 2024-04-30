Afganistan'da Camiye Silahlı Saldırı: 6 Ölü, 1 Yaralı

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KABİL, 30 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Pazartesi akşamı bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftü Abdulmetin Kani'nin Salı günü X hesabından yaptığı açıklamaya göre, vilayetin Gozara ilçesindeki Şahrak mevkiinde silahlı bir saldırgan, akşam namazı kılan cemaatin üzerine ateş açtı.

Kani, hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu sözlerine ekledi.

Saldırıyı henüz hiçbir grup ya da kişi üstlenmedi.