Afganistan'da Gazne vilayetinde cinayetten hüküm giyen 2 kişi idam edildi - Son Dakika
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Afganistan'da Gazne vilayetinde cinayetten hüküm giyen 2 kişi idam edildi

Afganistan\'da Gazne vilayetinde cinayetten hüküm giyen 2 kişi idam edildi

Afganistan'ın Gazne vilayetinde cinayetten hüküm giyen 2 kişinin şehir stadyumunda idam edildiği bildirildi. Taliban yönetiminin Yüksek Mahkemesi tarafından alınan kararın, liderin incelemesi ve onayıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Binlerce Gazne sakini ve Taliban yönetiminin üst düzey mensupları tarafından izlenen idamda, mahkumlar kurşunlanarak öldürüldü ve görüntü alınmaması için elektronik aletlerin stadyuma girişine izin verilmedi. Bu idamlar, Taliban yönetiminin Afganistan'a hakim olmasının ardından gerçekleştirilen 3. ve 4. halka açık idamlar olarak biliniyor.

22.02.2024 13:47  Güncelleme: 13:50
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Afganistan'ın Gazne vilayetinde cinayetten hüküm giyen 2 kişinin şehir stadyumunda idam edildiği bildirildi.

Taliban yönetiminin Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, cinayetten ceza almış Seyyid Cemal ve Gül Han'ın idam edildiği belirtildi.

Kararın, 3 aşamalı mahkeme sürecinde alındığı ve nihai olarak Taliban yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade'in inceleme ve onayından geçtiği ifade edildi.

Vilayetin Ali Lala bölgesindeki şehir stadyumunda öğle saatlerinde halka açık şekilde gerçekleştirilen idamı, Taliban yönetiminin üst düzey mensuplarının yanı sıra binlerce Gazne sakini izledi.

Afgan basınına göre, mahkumlar kurşunlanarak idam edildi ve görüntü alınmaması için elektronik aletlerin stadyuma girişine izin verilmedi.

Bu idamların, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından gerçekleştirilen, bilinen 3. ve 4. halka açık idamlar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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