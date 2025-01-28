KABİL, 28 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de çocuk felciyle mücadele kampanyası kapsamında çocuk felci aşısı yapılan bir çocuk, 27 Ocak 2025.
Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, 2025 yılında beş yaşın altındaki 6 milyondan fazla çocuğu, çocuk felci virüsünden korumayı amaçlayan ilk aşılama kampanyasını başlattığını duyurdu. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Çocuk Felci Aşısı Kampanyası Başladı - Son Dakika
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