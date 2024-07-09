Afganistan\'da çocuk felciyle mücadele kampanyası başlatıldı

ÇEKİM TARİHİ: 8 Temmuz 2024
1. Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin başkenti Herat şehrinde çocukları aşılayan yetkililer
2. Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin başkenti Herat şehrinde bulunan Herat Bölge Hastanesi'nde çocukları aşılayan yetkililer
Afganistan'ın 34 vilayetinden 23'ünde dört gün boyunca sürecek olan evden eve çocuk felciyle mücadele kampanyası başlatıldı.
Televizyon kanalı Tolonews Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kampanya süresince 5 yaş altındaki yaklaşık 8 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacağını bildirdi.
Afgan çocuklarını felçten korumak amacıyla ülke genelinde bu yıl düzenlenen çocuk felciyle mücadele kampanyasının ikincisi 3 Haziran'da başlatılmıştı.
Savaşın harap ettiği Afganistan'da çocuk felcini ortadan kaldırma hedefine yaklaşıldığı bildirildi. Her çocuğun aşılanmasıyla birlikte virüsün ülkedeki yaygınlığının sona ermesi bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Afganistan'ın Herat kentinden bildiriyor.(XHTV)
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