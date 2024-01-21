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Afganistan'da düşen Rus uçağında 4 kişi yaralı olarak bulundu - Son Dakika
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Afganistan'da düşen Rus uçağında 4 kişi yaralı olarak bulundu

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağında bulunan 6 kişiden 4'üne yaralı ulaşıldı. Taliban yönetimine bağlı arama kurtarma ekipleri, pilot dahil olmak üzere 4 kişiye sağ ulaştı. Diğer 2 kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçaktaki 4 kişinin yaralı olduğunu ve 2 kişinin akıbetinin belirlenmeye çalışıldığını açıkladı.

Afganistan\'da düşen Rus uçağında 4 kişi yaralı olarak bulundu
21.01.2024 - 18:11,
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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağında bulunan 6 kişiden 4'üne yaralı ulaşıldı.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde dağlık alana düşen Rus uçağının Kuf AB ilçesinin Oruzkuh bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Mücahid, Taliban yönetimine bağlı arama kurtarma ekiplerinin pilot da dahil olmak üzere 4 kişiye sağ ulaştığını belirterek, diğer 2 kişiye ulaşma çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Rosaviatsiya'dan yolculara ilişkin açıklama

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada ise, Rusya'nın Kabil'deki Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, düşen Falcon 10 tipi Rus özel jetin yerel arama ve kurtarma ekibi tarafından bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, düşen uçaktaki 4'ü mürettebat 6 kişiden 4'ünün yaralı bir şekilde hayatta kaldığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin akıbetinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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