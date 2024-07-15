Afganistan'da Kızamık Nedeniyle Ölümler Artıyor - Son Dakika
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Afganistan'da Kızamık Nedeniyle Ölümler Artıyor

Afganistan\'da Kızamık Nedeniyle Ölümler Artıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, Afganistan'da son 6 ayda en az 160 kişi kızamık sebebiyle hayatını kaybetti. Raporda, kızamık vakalarının çoğunun Host eyaletinde kaydedildiği belirtildi. Kızamık vakalarının artmasında yeterli farkındalık oluşmaması, sağlık tesislerine erişim eksikliği, çocukların aşılanmaması ve göç etme gibi faktörler etkili oldu.

15.07.2024 12:38
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ÇEKİM TARİHİ: 14 Temmuz 2024

KONUM: Kabil, Afganistan

Afganistan'ın doğusundaki Host eyalet hastanesinden çeşitli görüntüler

Dünya Sağlık Örgütü, Afganistan'da son 6 ayda en az 160 kişinin kızamık sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yayımlanan rapora göre, 2024 yılı içerisinde kızamığa yakalanan 36.618 kişiden 160'ı hayatını kaybetti.

Şüpheli kızamık vakalarının yüzde 81.1'ini beş yaşın altındaki çocuklar, yüzde 45'ini de kadınlar oluşturuyor.

Rapora göre kızamık vakaların çoğu Afganistan'ın Host eyaletinde kaydedildi.

Raporda, kızamık konusunda yeterli farkındalık oluşmaması, sağlık tesislerine erişim eksikliği, çocukların aşılanmaması ve Afgan halkının bir yerden başka bir yere göç etmesi gibi sebepler, ülkenin bazı uzak bölgelerinde hastalığın artmasındaki faktörler olarak sıralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Kızamık Nedeniyle Ölümler Artıyor - Son Dakika

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