Afganistan'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Güncel

KABİL, 12 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir hayvan pazarı, 11 Haziran 2024.

Afganlar, yılın en büyük dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramını kutlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Afgan besiciler, yaklaşan bayram öncesi küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını Kabil'deki hayvan pazarında sergilemeye başladı. Ülkede bu yıl Kurban Bayramı 17-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)