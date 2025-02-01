Afganistan'da Mühimmat Patladı, 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

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MİHTERLAM, 1 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Alişing ilçesinde cuma günü geçmiş savaşlardan geriye kalan bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti.

Vilayetin emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre çocuklar, tepelik bir alanda buldukları mühimmatı oyuncak zannederek oynamaya başladı. Ancak mühimmatın patlaması sonucu 3 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Pazartesi günü ülkenin güneydeki Kandahar vilayetinde yaşanan benzer bir olayda 2 çocuk hayatını kaybetmişti.

Afganistan, dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Ülkede geçmiş dönemlerde meydana gelen savaşlar ve iç çatışmalardan geriye kalan mühimmatın patlaması yüzünden her ay çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.