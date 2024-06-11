Afganistan'da Safran Yetiştiriciliği Yükselişte

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ÇEKİM TARİHİ: 10 Haziran 2024

1. Afganistan'ın Herat kentinde bir safran fabrikasında çalışan insanların çeşitli görüntüleri

2. Herat sokaklarından çeşitli görüntüler

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı, Afganistan'da safran yetiştiriciliğinin yükselişte olduğunu ve savaştan bitap düşen ülkede bu yıl bu değerli bitkiden yaklaşık 50 ton hasat beklendiğini belirtti.

Yerel televizyon kanalı TOLOnews tarafından Cumartesi günü yayımlanan habere göre halk arasında kırmızı altın diye anılan safran, ülkenin 34 vilayetinden 26'sında yetiştiriliyor ve hasadın yaklaşık yüzde 90'ı ülkenin batısındaki Herat vilayetinde yapılıyor.

Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Sadr Azam Osmani, Afgan safranının olağanüstü kalitesi ve lezzetiyle öne çıktığını ve Belçika merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından düzenlenen küresel bir yarışmada üst üste dokuz yıldır en üst sırada yer aldığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Afganistan'ın Herat kentinden bildiriyor.

(XHTV)