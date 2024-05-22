Afganistan'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Etkilendi - Son Dakika
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Afganistan'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Etkilendi

Afganistan\'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Etkilendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel baskınları sonucunda binlerce kişi etkilendi. Birleşmiş Milletler'e göre, yılın başından bu yana ülke genelinde 30.000'den fazla kişi sel felaketinden olumsuz etkilendi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, selden etkilenen insanların acil olarak barınak, tıbbi malzeme, gıda, nakit para, güvenli içme suyu ve hijyen kitlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü ise su kaynaklı hastalıkların arttığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yerel yetkililer, Faryab ve Gur vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde en az 120 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

22.05.2024 16:40
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ÇEKİM TARİHİ: 19/20/21 Mayıs 2024

KONUM: Kabil, Afganistan

1. Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin başkenti Maimana'da selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

3. Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin başkenti Maimana'da selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

5. Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin başkenti Maimana'da selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

Birleşmiş Milletler (BM), yılın başından bu yana Afganistan genelinde 30.000'i aşkın kişinin selden olumsuz etkilendiğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada selden etkilenen insanların "acilen barınak, tıbbi malzeme, gıda, nakit para, güvenli içme suyu ve hijyen kitlerine" ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkenin sellerden en çok etkilenen kuzey bölgelerinde ishal ve cilt enfeksiyonları başta olmak üzere su kaynaklı hastalıkların arttığını bildirdi.

"Faryab gibi bazı vilayetlerde çok sayıda yurttaşımız kayboldu ve çoğu yurttaşımız selden etkilendi, arama çalışmaları ise devam ediyor."

"60 yaşındayım ve hiç böyle bir sel görmedim. Ailemizden 15 kişi öldü ve beş kişi de kayıp."

Yerel yetkililer Pazar günü yaptıkları açıklamada, Cuma ve Cumartesi günleri Faryab ve Gur vilayetlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel baskınları sonucu en az 120 kişinin öldüğünü söylemişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Etkilendi - Son Dakika
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