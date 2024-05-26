Afganistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Badahşan ve Bağlan vilayetlerindeki sellerde aynı aileden 10 kişinin de aralarında bulunduğu en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölenlerin sayısı 400'ü geçti ve sellerden etkilenenlerin geçimleri sıkıntıya girdi.

26.05.2024 14:39
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Afganistan'ın kuzeyinde gece saatlerinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzey kesimlerinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağışlar, etkisini sürdürüyor.

Badahşan ve Bağlan vilayetlerindeki sellerde aynı aileden 10 kişinin de aralarında bulunduğu en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Bağlan Doğal Afet Yönetimi Müdürü Edayatullah Hamdard, en az 40 evin yok olduğunu söyledi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinde son haftalarda etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 400'ü geçti.

Ülkenin kuzeyinde ağırlıklı Bağlan, Badahşan ve Tahar vilayetlerinde geçen hafta meydana gelen seller ağır kayıplara sebep oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), sellerden etkilenenlerin geçimlerini sürdürmeleri noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sebebiyle oluşan seller, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu yüzden hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afganistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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