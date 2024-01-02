Afganistan'da son 9 ayda 350 kişi, çeşitli doğal afetler sonucu hayatını kaybetti.
Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, yaptığı açıklamada, son 9 ay boyunca ülke genelinde meydana gelen çeşitli doğal afetler sonucu 350 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saik, 70 bin dönüm tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini, 4 bin evin ağır hasar aldığını kaydetti.
Gelecek aylarda 25 vilayette şiddetli sellerin meydana gelebileceğini aktaran Saik, 300 noktada önlem aldıklarını ifade etti.
Afganistan'da uzun yıllar süren istikrarsız ortam nedeniyle altyapının gelişememesi, doğal afetler sonucu oluşan hasırı ağırlaştırıyor.
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Son 9 Ayda 350 Kişi Doğal Afetlerde Hayatını Kaybetti - Son Dakika