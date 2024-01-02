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Afganistan'da Son 9 Ayda 350 Kişi Doğal Afetlerde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da Son 9 Ayda 350 Kişi Doğal Afetlerde Hayatını Kaybetti

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, ülkede son 9 ay boyunca meydana gelen doğal afetler sonucu 350 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 70 bin dönüm tarım arazisi kullanılamaz hale gelirken, 4 bin ev ağır hasar aldı. Gelecek aylarda 25 vilayette şiddetli sellerin beklendiği belirtilirken, 300 noktada önlem alındığı ifade edildi. Afganistan'da uzun yıllar süren istikrarsız ortam nedeniyle altyapının gelişememesi, doğal afetlerin etkisini artırıyor.

Afganistan\'da Son 9 Ayda 350 Kişi Doğal Afetlerde Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 21:17,
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Afganistan'da son 9 ayda 350 kişi, çeşitli doğal afetler sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, yaptığı açıklamada, son 9 ay boyunca ülke genelinde meydana gelen çeşitli doğal afetler sonucu 350 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saik, 70 bin dönüm tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini, 4 bin evin ağır hasar aldığını kaydetti.

Gelecek aylarda 25 vilayette şiddetli sellerin meydana gelebileceğini aktaran Saik, 300 noktada önlem aldıklarını ifade etti.

Afganistan'da uzun yıllar süren istikrarsız ortam nedeniyle altyapının gelişememesi, doğal afetler sonucu oluşan hasırı ağırlaştırıyor.

Kaynak: AA
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