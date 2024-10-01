Afganistan'da Tekne Alabora Oldu

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CELALABAD, 1 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusunda yer alan Nangarhar vilayetindeki bir nehirde içinde 14 kişinin bulunduğu bir teknenin alabora olması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişiden haber alınamıyor.

Vilayet Enformasyon Departmanı Başkanı Kureyşi Badlun, teknenin Pazartesi günü öğleden sonra vilayetin Kuz Kunar ilçesinin dış kesimlerindeki bir nehirden geçerken battığını söyledi.

4 kişinin kurtarıldığını, 6 kişidense haber alınamadığını kaydeden Badlun, yolcular arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ülkede Haziran ayında da içinde 26 kişinin bulunduğu bir teknenin vilayetteki bir nehirde alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişiyeyse ulaşılamamıştı.