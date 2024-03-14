Afganistan'da yoğun kar yağışı ve dondurucu hava 60 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

KABİL, 14 Mart (Xinhua) -- Afganistan genelinde üç haftadır devam eden yoğun kar yağışı, yağmurlar ve dondurucu hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.
Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Molla Canan Saik, Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı video mesajında, "Bu süre zarfında dondurucu hava nedeniyle 1.600'den fazla ev kısmen ya da tamamen yıkılırken, 177.000'den fazla büyükbaş hayvan da öldü" dedi.
Sözcü, Ulusal Afet Kurumu'nun, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde ülkenin farklı bölgelerinde afetten etkilenen 22.400'den fazla aileye gıda maddeleri, gıda dışı malzemeler ve nakit para yardımında bulunduğunu belirtti.
Son günlerde Afganistan'ın bazı bölgelerinde aşırı soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık eksi 30 santigrat dereceye kadar düştü.
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Amasya'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler için Sultan II. Bayezid Camisi'nde mevlit okutuldu. Mevlide vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı, ardından öğle namazı kılındı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 tarihi eser ve silah ele geçirildi. Operasyonda 70 adet sikke, 10 adet taş obje, 25 adet metal obje, 1 adet arama dedektörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet tabanca fişeği ve 6 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Çinli bir zanaatkarın maharetle imal ettiği geleneksel Çin feneri, içerisinde yanan mumun sıcaklığından kaynaklanan hava akımıyla dönerek seyirlik bir görüntü yaratıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'den bildiriyor.
Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Xianlong kasabasının Shuangxing köyünde bulunan akıllı fide yetiştirme üssü, toplam 4.608 metrekarelik bir alana yayılarak ilkbahar tarımının verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Tesis, yılda 800 hektar çeltik fidesi yetiştirerek yerel çiftçilerin gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir tırda yaptığı aramada Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 2 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli tır sürücüsü ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 1 milyon dolar maliyetli simülasyon merkezi müjdesi verdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin sağlık alanında öncü olması için çalıştıklarını vurgulayarak, modern tıbbın başlangıcı olarak nitelendirilen 14 Mart'ın koşullarına uygun bir simülasyon merkezi hazırlanacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru İlker Duran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.
Bitlis'te Türk Kızılay, Bitlis Eren Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 2 butik açıldı. Kızılay Butik, ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyim ihtiyaçlarını karşılayacak. Açılışta konuşan Vali Karaömeroğlu, Türk Kızılay'ın afet durumlarında yardıma koştuğunu belirtti. Ayrıca, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde de bir butik açıldı ve burada yeni doğan bebeklerin ve kadınların ihtiyaçları karşılanacak.
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