Afganistan'da yoğun kar yağışı ve dondurucu hava 60 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

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KABİL, 14 Mart (Xinhua) -- Afganistan genelinde üç haftadır devam eden yoğun kar yağışı, yağmurlar ve dondurucu hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Molla Canan Saik, Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı video mesajında, "Bu süre zarfında dondurucu hava nedeniyle 1.600'den fazla ev kısmen ya da tamamen yıkılırken, 177.000'den fazla büyükbaş hayvan da öldü" dedi.

Sözcü, Ulusal Afet Kurumu'nun, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde ülkenin farklı bölgelerinde afetten etkilenen 22.400'den fazla aileye gıda maddeleri, gıda dışı malzemeler ve nakit para yardımında bulunduğunu belirtti.

Son günlerde Afganistan'ın bazı bölgelerinde aşırı soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık eksi 30 santigrat dereceye kadar düştü.