Cansu Badur, Afganistan'da Zorla Alıkonuldu ve Şiddet Gördü

Türk vatandaşı Cansu Badur, Afganistan Kabil'de bir yıldır zorla alıkonulduğu evde şiddete maruz kaldığını sosyal medyada paylaştığı video ile kamuoyuna duyurdu. 31 yaşındaki Cansu, Afgan vatandaşı Abdul Varsi Ndori ile tanıştıktan sonra, onun borç aldığı parayı geri almak için Afganistan'a gittiğini, ancak evlilik vaadiyle kandırılarak zorla evlendirildiğini ve şiddet gördüğünü belirtti. Yaklaşık 5 hafta önce evden kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği'ne sığındı, ancak Taliban yetkilileri çıkış yasağı uygulayarak onu Abdul'a teslim etti.

Cansu'nun ağabeyi Alican Badur, kardeşinin hayati risk altında olduğunu ve ruh sağlığının bozulduğunu ifade ederek, yetkililerden acil müdahale talep etti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden durumu paylaşarak Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Kabil Büyükelçiliği yetkilileri, aileye ulaşarak süreci takip ettiklerini ve Afganistan İçişleri Bakanlığı ile görüşüldüğünü bildirdi, ancak Cansu'nun çıkışının hala belirsiz olduğunu belirtti. Aile, Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama ve Cansu'nun Türkiye'ye getirilmesi için somut adımlar atılmasını bekliyor.

Afganistan'da Taliban'ın yeni ceza kanunu, kadınlara yönelik şiddeti cezasız bırakarak ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak bu tür durumları meşrulaştırıyor, bu da Cansu'nun durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.