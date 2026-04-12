Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cansu Badur, Afganistan'da Zorla Alıkonuldu ve Şiddet Gördü

12.04.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk vatandaşı Cansu Badur, Afganistan'da zorla alıkonulduğu evde şiddete maruz kaldığını açıkladı. Cansu, Kabil Büyükelçiliği'ne sığındı ancak Taliban tarafından aileye teslim edildi. Kardeşi Alican Badur, acil müdahale talep etti.

Türk vatandaşı Cansu Badur, Afganistan Kabil'de bir yıldır zorla alıkonulduğu evde şiddete maruz kaldığını sosyal medyada paylaştığı video ile kamuoyuna duyurdu. 31 yaşındaki Cansu, Afgan vatandaşı Abdul Varsi Ndori ile tanıştıktan sonra, onun borç aldığı parayı geri almak için Afganistan'a gittiğini, ancak evlilik vaadiyle kandırılarak zorla evlendirildiğini ve şiddet gördüğünü belirtti. Yaklaşık 5 hafta önce evden kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği'ne sığındı, ancak Taliban yetkilileri çıkış yasağı uygulayarak onu Abdul'a teslim etti.

Cansu'nun ağabeyi Alican Badur, kardeşinin hayati risk altında olduğunu ve ruh sağlığının bozulduğunu ifade ederek, yetkililerden acil müdahale talep etti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden durumu paylaşarak Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Kabil Büyükelçiliği yetkilileri, aileye ulaşarak süreci takip ettiklerini ve Afganistan İçişleri Bakanlığı ile görüşüldüğünü bildirdi, ancak Cansu'nun çıkışının hala belirsiz olduğunu belirtti. Aile, Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama ve Cansu'nun Türkiye'ye getirilmesi için somut adımlar atılmasını bekliyor.

Afganistan'da Taliban'ın yeni ceza kanunu, kadınlara yönelik şiddeti cezasız bırakarak ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak bu tür durumları meşrulaştırıyor, bu da Cansu'nun durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Dış Politika, Afganistan, Güncel, Kabil, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 17:01:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.