Afganistan\'daki deprem felaketinin hasarını gidermek için 403 milyon dolarlık yardıma ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM), Ekim 2023'te Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremlerin yol açtığı hasarın giderilmesi için yaklaşık 403 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.
BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve Asya Kalkınma Bankası işbirliğiyle hazırlanan Herat depremine dair Afet Sonrası İhtiyaçlar Değerlendirmesi (PDNA) raporu yayımlandı.
Raporda, 17 bin 358'i hamile kadın, 17 bin 146'sı bebek, 3 bin 976'sı engelli, 3 bin 207'si yaşlı olmak üzere 275 binden fazla kişinin depremden etkilendiği belirtilerek, bunlardan 147 bininin 18 yaş altı olduğu kaydedildi.
Ayrıca, depremde 49 bin 578 evin hasara uğradığı, 13 bin 516'sının tamamen yıkıldığı bilgisine yer verilen raporda, yaralıların tedavisi, temel gereksinimlerin karşılanması, eğitim ve tarım alanlarının yanı sıra evlerin yeniden inşası için acil desteğe ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.
Depreminin yaralarının sarılması için gerekli olan 402,9 milyon doların 164,4 milyonunun sadece evlerin yeniden inşası için kullanılacağı ifade edildi.
Yardım programlarının temel hizmetleri karşılama, depreme dayanıklı evler inşa etme, geçim kaynaklarını destekleme, sosyal koruma gibi ihtiyaçları öncelemesi gerektiği vurgulandı.
Ekim 2023'te ülkenin batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen 5 ila 6,5 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, on binlercesi yaralanmıştı.
Taliban geçici hükümetinin açıklamasına göre, depremde 2 bin 500 civarında, BM raporlarına göre ise yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetti.
Deprem korkusuyla çok sayıda Herat sakini günlerce sokaklarda sabahlamıştı.
Öte yandan, depremin ardından uluslararası insani yardım kuruluşları, Afgan sivil toplum kuruluşları ve iş adamları, Taliban yönetiminin işbirliği ile bölgeye yardım götürmüş ve depremzedeler için evler inşa etmeye başlamıştı.
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