Afganistan'dan AZAL Uçak Kazasına Taziye

Afganistan yönetimi, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığından, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında AZAL şirketine ait yolcu uçağının düştüğü kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Kaza nedeniyle derin üzüntü duyulduğu anlatılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Azerbaycan hükümetine başsağlığı dilendi, yaralılar için acil şifa temennisinde bulunuldu.
Kazakistan'daki uçak kazası
Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü- Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.
AZAL, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre, kazada 32 kişinin kurtulup tedavi altına alındığını belirtti.
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.
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