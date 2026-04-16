Afganistan\'dan Gazze\'ye 530 Ton Yardım

16.04.2026 17:16
Afgan hükümeti, Gazze'ye 530 ton insani yardım ulaştırdı, 22.000 aileye ulaşması hedefleniyor.

KABİL, 16 Nisan (Xinhua) -- Afgan hükümeti, Mısır'daki Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye 530 ton insani yardım ulaştırdı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Ahmed çarşamba günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yardım malzemelerinin bir heyet tarafından temin edilip hazırlandığını ve Mısır'a gönderilerek 42 tırla Gazze'ye sevk edildiğini belirtti.

Ahmed, gıda malzemeleri, giysi ve diğer temel ihtiyaçlardan oluşan yardımın yaklaşık 500.000 ABD doları değerinde olduğunu ve yaklaşık 22.000 aileye ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Gazze'de ateşkes sağlanması için etkili taraflara ciddi çaba gösterme çağrısında bulunan bakanlık, Filistin meselesinin tarihi gerçekler ve Filistin halkının meşru hakları doğrultusunda çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

