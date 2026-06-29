Afganistan'dan Pakistan'a Saldırı Kınaması - Son Dakika
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Afganistan'dan Pakistan'a Saldırı Kınaması

29.06.2026 09:29
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Afganistan, Pakistan'ın sınır bölgelerine düzenlediği saldırıları şiddetle kınadı.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülke sınırında Pakistan'ın düzenlediği saldırıları kınadıklarını belirtti.

Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerindeki bazı bölgelere düzenlenen saldırılarda sivillerin hedef alındığını öne sürdü.

Mücahid, Pakistan'ın saldırılarını "şiddetle kınadıklarını" ifade etti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, dün yaptığı açıklamada, son dönemde ülkenin Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerinde meydana gelen "terör eylemlerinin" ardından Afganistan ile sınırdaki bölgelerde "istihbarata dayalı kara operasyonu" düzenlendiğini duyurmuştu.

Tarar, operasyonun ardından sınır bölgelerindeki hedeflere hassas saldırılar düzenlendiği, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini, bazılarının da yaralandığını belirtmişti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'dan Pakistan'a Saldırı Kınaması - Son Dakika

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