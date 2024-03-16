Afganistan Geçici Hükümeti, BM Afganistan Yardım Misyonu'nun Görev Süresinin Uzatılmasından Memnun - Son Dakika
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Afganistan Geçici Hükümeti, BM Afganistan Yardım Misyonu'nun Görev Süresinin Uzatılmasından Memnun

Afganistan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı. Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, UNAMA'nın Afganistan'ın uluslararası ilişkilerini geliştirmesine ve ülkenin gelişimini dünyaya yansıtmasına yardımcı olabileceğini belirtti. UNAMA, 2002'de kurulmuş olup Kabil'de merkezi bulunmaktadır ve yaklaşık 1200 personeli vardır.

16.03.2024 17:33
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Afganistan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Afganistan'ın BM başta olmak üzere uluslararası kurumlar ve uluslararası toplum ile diplomatik ilişkilerini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirten Mücahid, UNAMA'nın bu konuda fayda sağlayabileceğini kaydetti.

Mücahid, "Afganistan halkı UNAMA'nın temsilcilik görevini iyi bir şekilde yerine getirmesini, Afganistan ve dünya arasında irtibat kurmasını, Afganistan'ın gelişimini, kazanımlarını, güvenlik ve istikrarını dünyaya yansıtmasını ve çekincesi olan ülkeler ile güven tesis edilmesini istiyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), UNAMA'nın görev süresi bir yıl daha uzatılmıştı.

UNAMA, 2002'de 1401 sayılı BMGK kararıyla kurulmuş, görev süresi her yıl uzatılmıştı.

Merkezi Kabil'de olan UNAMA'nın, yaklaşık 1200 personeli bulunuyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan Geçici Hükümeti, BM Afganistan Yardım Misyonu'nun Görev Süresinin Uzatılmasından Memnun - Son Dakika

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