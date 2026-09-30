Afganistan'ın Takhar eyaletinde altın madeninde tünel çöktü, 10 işçi mahsur kaldı

Afganistan'ın Takhar eyaletinde altın madeninde tünel çöktü, 10 işçi mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan'ın Takhar eyaletindeki bir altın madeninde tünelin çökmesi sonucu 10 işçi göçük altında mahsur kaldı. Takhar Emniyet Sözcüsü Naqibullah Masroor, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi; işçilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
Afganistan'ın Takhar eyaletinde bir altın madenindeki tünelin çökmesi sonucu 10 işçi göçük altında mahsur kaldı.
Yerel basındaki haberlere göre, Samti bölgesindeki bir altın madenindeki tünelde göçük meydana geldi.
Takhar Emniyet Sözcüsü Naqibullah Masroor, 10 işçinin göçük altında mahsur kaldığını ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.
Göçük altındaki işçilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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