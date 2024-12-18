Afganistan Özbekistan ile Elektrik Anlaşmasını Yeniledi

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KABİL, 18 Aralık (Xinhua) -- Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi Breşna, 2025 yılında komşu ülke Özbekistan'dan elektrik ithal etmek üzere yaptığı anlaşmayı yenilediğini duyurdu.

Devlete ait Bakhtar Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre, Breşna Genel Müdürü Abdul Bari Omar ve Özbek mevkidaşı tarafından imzalanan anlaşma çerçevesinde, Özbekistan elektrik sıkıntısı çeken Afganistan'a 2025 yılı boyunca enerji ihraç etmeye devam edecek.

Aralık ayı başında yenilenen benzer bir anlaşmada Türkmenistan, 2025 yılında Afganistan'a elektrik ihraç etmeyi kabul etmişti.

Afganistan'ın yerli kaynaklardan yaklaşık 300 megavat elektrik ürettiği ve komşu ülkeler Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve İran'dan ise yılda 620 megavat elektrik ithal ettiği bildiriliyor.