Afganistan, Pakistan Askeri Üslerini Hedef Aldı
Afganistan, Pakistan Askeri Üslerini Hedef Aldı

01.03.2026 23:50
Afganistan, Pakistan'daki bazı askeri tesisleri hedef aldığını açıkladı; karşılıklı saldırılar arttı.

Afganistan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva, Belucistan eyaletlerindeki bazı askeri üsler ve Rawalpindi kentindeki "Nur Khan" üssü dahil bazı askeri tesisleri hedef aldığını bildirdi.

Afganistan yönetimi Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Afganistan'ın, Hayber Pahtunhva, Belucistan eyaletlerindeki bazı askeri üsler ve Rawalpindi kentindeki "Nur Khan" üssü dahil Pakistan'daki bazı askeri tesisleri hedef aldığı ifade edildi.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

