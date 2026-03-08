Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü - Son Dakika
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
08.03.2026 14:28
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonlar sırasında Kabil tarafında yaklaşık 600 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 795'i geçtiğini belirtti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Afganistan'a yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARDA

Operasyonlarda Afganistan tarafında yaklaşık 600 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 795'i aştığını belirten Tarar, Kabil tarafında 242 kontrol noktası ile 213 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini ve 64 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.

ON BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Tarar, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'da 38 kontrol noktasının ele geçirildiğini paylaşmıştı. Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu. BM'ye göre, çatışmalar nedeniyle Afganistan'da yaklaşık 66 bin kişi yerinden edildi.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

