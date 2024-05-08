Afganistan, Pakistan'ın intihar saldırısını yalanladı - Son Dakika
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Afganistan, Pakistan'ın intihar saldırısını yalanladı

Afganistan, Pakistan\'ın intihar saldırısını yalanladı

Afganistan'ın geçici hükümeti, Pakistan ordusunun Çin vatandaşlarının öldürüldüğü intihar saldırısının Afganistan'da planlandığı iddiasını yalanladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, saldırıya hiçbir Afgan'ın dahil olmadığını belirtirken, Pakistan'ı suçlayarak sorumluluğun onlara ait olduğunu ifade etti. Ayrıca, geçici hükümetin elinde Pakistan topraklarından Afganistan'a gelen DEAŞ kanıtları olduğunu ve Pakistan'ın bunun hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

08.05.2024 13:53
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Afganistan, Pakistan ordusunun "26 Mart'ta 5 Çin vatandaşının öldürüldüğü intihar saldırısının Afganistan'da planlandığı" iddiasını yalanladı.

Geçici hükümetin Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, saldırıya hiçbir Afgan'ın dahil olmadığını belirtti.

Harezmi, "Pakistan ordusunun sıkı güvenlik koruması altında olan Hayber-Pahtunhva bölgesinde Çin vatandaşlarının öldürülmesi, Pakistan güvenlik kurumlarının zayıflığını veya saldırganlarla işbirliğini göstermektedir. Her iki durumda da sorumluluk Pakistan hükümetine aittir." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın olayı saptırmak amacıyla kendilerini suçladığını savunan Harezmi, hiçbir Afgan'ın bu tür şeylerin içinde bulunmadığı konusunda Çin'i temin ettiklerini ve muhataplarının da ikna olduğunu kaydetti.

Harezmi, geçici hükümetin elinde, terör örgütü DEAŞ'ın Pakistan topraklarından Afganistan'a geldiğine ilişkin kanıtlar olduğunu öne sürerek, "Pakistan toprakları (bize karşı) kullanılıyor ve Pakistan bunun hesabını vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketlerce yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendis ve işçileri taşıyan araç konvoyuna 26 Mart'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda, 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı hafta Çin'in Pakistan'da yürüttüğü diğer projelere yönelik de saldırılar olmuştu. Belucistan eyaletinde hava üssü ve limana da saldırılar düzenlenmişti.

Temmuz 2021'de Dasu Hidroelektrik Santrali projesini hedef alan intihar saldırısında da 9 Çin vatandaşı yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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