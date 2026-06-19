Afganistan-Pakistan Sınırında Gerginlik

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın sınır bölgelerinde bulunan ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü hedeflere saldırı düzenlendiğini duyururken, Pakistan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Beluçistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde bulunduğu ileri sürülen DEAŞ sığınaklarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, vurulan noktaların "Afganistan'a yönelik saldırıların planlanması ve koordine edilmesinde" kullanıldığı savunuldu.

Pakistan: İddialar her zamanki gibi asılsız

Pakistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasında ise Afganistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva'daki noktaları hedef aldığı yönündeki açıklamaları yalanlandı.

Açıklamada, "Söz konusu iddialar, her zamanki gibi asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Afganistan yönetimine ait bir insansız hava aracının (İHA) Hayber bölgesi yakınlarında Pakistan hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu İHA'nın Pakistan ordusunca tespit edilip etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Pakistan ile Afganistan'ın aralarındaki çatışmayı sonlandırmak üzere Çin'in arabuluculuğunda nisan başında yürüttükleri görüşmelerde temel ve öncelikli sorunları saptayarak, kapsamlı bir çözümü tartışma konusunda anlaştığı bildirilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 8 Nisan'daki açıklamasında iki ülkenin dışişleri, savunma ve güvenlik yetkililerinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Urumçi şehrinde 7 gün süren görüşmeler gerçekleştirdiğini ve tarafların iletişimi ve diyaloğu sürdürme konusunda da anlaştığını ifade etmişti.