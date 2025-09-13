Afganistan ve ABD Mahkum Takası Görüşmesi

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ABD yönetiminin Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, Afganistan'daki Amerikalı mahkumların durumunu, mahkum takasını ve ikili ilişkileri ele aldı.

Tolo News'un haberine göre, Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Muttaki'nin, Boehler ve ABD'nin eski Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad liderliğindeki heyeti başkent Kabil'de kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatları, Afganistan'daki cezaevlerinde tutulan ABD'li mahkumların durumu ve mahkum takası konuları ele alındı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabaları kapsamında tarafların, mahkumların durumuna yönelik iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

ABD heyeti de süreci ilerletme yönündeki kararlılıklarını Afgan tarafına iletti.

Afganistan yönetimi, 14 Ocak'ta ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını ancak Washington yönetiminin somut adımlar atmadığını belirtmişti. Ardından 21 Ocak'ta, Afganistan'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları Ryan Corbett ve William McKenty'ye karşılık ABD'de tutuklu Han Muhammed adlı Afgan vatandaşı salıverilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 20 Mart'ta Afganistan'da 2022'den bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı George Glezmann'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.