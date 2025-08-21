Afganistan ve Çin Arasında Dostluk Vurgusu - Son Dakika
Afganistan ve Çin Arasında Dostluk Vurgusu

Afganistan ve Çin Arasında Dostluk Vurgusu
21.08.2025 15:37
Afganistan Başbakanı Ahund, Çin'i dostluk ve işbirliği için desteklediğini belirtti.

KABİL, 21 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ile Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araya geldi.

Ahund, çarşamba günkü görüşmede Çin hükümeti ve halkının Afganistan'a karşı her zaman dostane ve olumlu bir tutum sergilediğini belirterek, uluslararası arenada Afganistan'ı savunan Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

Kendilerinin de Çin gibi içişlerine müdahale etmeme ilkesine bağlı olduklarını ve tüm ülkelerle dostane şekilde bir arada yaşamaya ve işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade eden Ahund, Afganistan'ın son yirmi yıldır savaş ve kaosun yıkımına maruz kaldığını ve bazı Batı ülkelerinin Afganistan'ın itibarını kötü niyetle lekelemeye devam ettiğini kaydetti.

Çin ile sürdürülebilir olumlu ve dostane ilişkileri ilerletmek üzere işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirten Ahund, hiçbir gücün Afganistan topraklarını Çin'i tehdit etmek için kullanmasına asla izin vermeyeceklerini ve her zaman kararlılıkla Çin'in yanında yer alacaklarını vurguladı.

Wang ise Çin ve Afganistan'ın binlerce yıldır dostane ilişkilerini sürdürdüğünü söyledi. İçişlerine müdahale etmeme ilkesine olan bağlılıklarını tutarlı biçimde sürdürerek Afgan halkının seçimine, kültürel geleneklerine ve kendi ulusal koşullarına göre kurulan yönetişim modeline saygı gösterdiklerini belirten Wang, Afganistan'ın kalkınma ve canlanma hedeflerine ulaşmak üzere bağımsızlığını el üstünde tutmasını desteklediklerini ifade etti.

Komşu ülkelerle ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme, birlikte barışçıl, güvenli ve emniyetli, müreffeh, güzel ve dostane bir bölge oluşturma ve modernleşmeyi ortaklaşa teşvik etme önerisinde bulunduklarını hatırlatan Wang, Afganistan'ın vazgeçilmez olduğuna ve bu sürecin önemli bir ortağı olması gerektiğine işaret etti.

Afganistan'daki hükümet değişikliğinden bu yana Çin Dışişleri Bakanı'nın ülkeyi iki kez ziyaret ettiğini belirten Wang, bunun Çin'in Afganistan ile ilişkileri geliştirme ve geleneksel dostluğu ilerletme konusundaki samimi isteğini yansıttığını söyledi.

Afganistan'ın komşu ülkesi olarak adaleti savunmaya, tek taraflı zorbalığa karşı çıkmaya ve Afganistan ile çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya devam edeceklerini kaydeden Wang, güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin, ekonomik işbirliği için gerekli güvenceyi sağlayacağını ifade etti.

Wang, Afgan hükümetinin liderliğinde Afganistan'ın daha da kalkınacağına ve halkına daha iyi hizmet vereceğine olan inançlarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Afganistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
