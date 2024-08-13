Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışma Yaşandı - Son Dakika
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Afganistan ve Pakistan Sınırında Çatışma Yaşandı

Afganistan ve Pakistan güçleri arasında iki ülke sınırında çatışma yaşandı. Pakistan güçleri sınır hattı üzerinde kontrol noktası inşa ederken ateş açtı, Afgan güçleri de karşılık verdi. Çatışma nedeniyle Torkham Sınır Kapısı kapatıldı. 3 Afgan vatandaşı hayatını kaybetti.

13.08.2024 01:28
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Afganistan ve Pakistan güçleri arasında iki ülke sınırında çatışma yaşandı.

Afgan basınına göre, Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, öğleden sonra Nangerhar vilayetinde bulunan Torkham Sınır Kapısı'na yakın Gorkai bölgesinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma yaşandığını aktardı.

Harezmi, Pakistan güçlerinin Afgan sınır güçlerine sınır hattı üzerinde kontrol noktası inşa ettiği sırada ilk olarak ateş açtığını ancak Afgan güçlerinin de karşılık verdiğini kaydetti.

Afgan basınına göre, çatışma alanında yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kalırken, Torkham Sınır Kapısı da çatışma nedeniyle kapatıldı.

Öte yandan Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, X sosyal medya platformundaki hesabından Pakistan güçlerinin sivillere ateş açtığını, 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere 3 Afgan vatandaşının hayatını kaybettiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki sınır sorunları

6 Mayıs-8 Ağustos 1919 tarihlerinde dönemin Afganistan Emirliği'nin, bugün Pakistan sınırları içinde olan, o dönem Büyük Britanya sömürgesindeki Hindistan'a bağlı bazı bölgeleri işgal etmesiyle Üçüncü İngiliz-Afgan Savaşı başladı.

Savaş sonucunda Afganistan, tam bağımsızlığını kazandı. Böylece 1893'te belirlenen ve bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı olarak bilinen Durand Hattı son şeklini alarak sınır kabul edildi.

Bağımsızlığını 1947'de kazanan Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen sonraki Afganistan hükümetleri bu sınırı kabul etmedi. Bu nedenle iki ülkenin sınır güçleri arasında zaman zaman silahlı çatışmalara varan gerilimler yaşanıyor.

Önceki Afganistan hükümetleri tarafından da tanınmayan Durand Hattı, halihazırda mevcut Afgan yönetimi tarafından da tanınmıyor.

Taraflar arasında yaşanan kısa süreli sınır gerilimleri daha sonra üst düzey yetkililerin araya girmesiyle düşürülüyor ancak sınır sorunlarına kalıcı çözüm henüz bulunmuş değil.

Kaynak: AA

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