Afrika Birliği, BM Güvenlik Konseyi üyeliği için eylem planı geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afrika Birliği, BM Güvenlik Konseyi üyeliği için eylem planı geliştiriyor

Afrika Birliği, BM Güvenlik Konseyi üyeliği için eylem planı geliştiriyor

Afrika Birliği Komitesi, Afrika kıtasının BM Güvenlik Konseyi üyeliğine ilişkin 'tarihsel zulüm' olarak tanımladığı durumu ortadan kaldırmak için beş maddelik bir eylem planı geliştirdiğini duyurdu. Eylem planı, birliğin iç cephesini güçlendirmek, uluslararası organizasyonlara katılımı artırmak, Afrika'nın ortak tutumunu desteklemek, adil temsil taleplerini yerine getirmek ve reform dosyasını Güvenlik Konseyi'ne sunmak gibi hedefleri içeriyor.

11.06.2024 03:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Birliği Komitesi, Afrika kıtasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğine ilişkin "tarihsel zulüm" olarak tanımladığı durumu ortadan kaldırmak için bir eylem planı geliştirildiğini duyurdu.

BMGK reformuyla ilgilenen Afrika Birliği Komitesinin, BM Güvenlik Konseyi reformuna ilişkin Cezayir'de düzenlediği 11'inci bakanlar düzeyindeki toplantısı sona erdi.

Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf,, Afrika kıtasının BMGK üyeliğine ilişkin "tarihi zulüm" olarak nitelendirdiği durumu ortadan kaldırmak için beş maddelik bir eylem planı geliştirildiğini kaydetti.

Attaf, eylem planının ilk maddesinin, birliğin bazı üyelerini birliğin ortak algısıyla bağdaşmayan başka yollara çekme girişimlerine karşı, Afrika saflarının birliğini koruyarak iç cepheyi güçlendirmek üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Bakan Attaf, ikinci maddenin, Afrika'nın tutumuna ve taleplerine daha fazla odaklanarak, uluslararası organizasyonun çatısı altında gerçekleşen hükümet müzakerelerine komitenin katılımını yoğunlaştırmayı, üçüncü maddenin de uluslararası destek tabanını Afrika'nın ortak tutumu lehine genişletmek için ülkeler, gruplar ve bloklar da dahil olmak üzere çeşitli aktörlerle iletişim ve etkileşimin güçlendirilmesini öngördüğünü aktardı.

Attaf, dördüncü maddenin, Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi'nde adil ve eşitlikçi bir şekilde temsil edilmesiyle ilgili Afrika'nın taleplerinin yerine getirilmesine yönelik yeni atılımlar ve ek kazanımlar elde etmek amacıyla Komite'nin uluslararası yükümlülüklere fiili katılımını sağlamayı hadeflediğini dile getirdi.

Bakan Attaf, beşinci maddenin de Sierra Leone'nin gelecek ağustos ayında devralacağı Afrika Birliği Komisyonu başkanlığı döneminde bu konuda üst düzey bir müzakere oturumu düzenlemek üzere başlattığı girişim bağlamında Afrika'nın reform dosyasına ilişkin taleplerini Güvenlik Konseyi masasına sunma girişimiyle ilgili olduğunu aktardı.

Afrika Birliği tarafından 2005'te kurulan komitede Cezayir, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Kenya, Libya, Namibya, Uganda, Sierra Leone, Senegal ve Zambiya olmak üzere 10 Afrika ülkesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, BM Güvenlik Konseyi üyeliği için eylem planı geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:39:59. #1.13#
SON DAKİKA: Afrika Birliği, BM Güvenlik Konseyi üyeliği için eylem planı geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement