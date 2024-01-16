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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Gazze için insani ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Gazze için insani ateşkes çağrısı yaptı

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için 'insani ateşkes' çağrısı yaptı. Mahamat, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, uluslararası hukukun göz ardı edildiğini vurguladı. Ayrıca Afrika Birliği, İsrail-Filistin çatışmasında insani ateşkes çağrısını yineliyor ve iki devletli çözümü destekliyor.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Gazze için insani ateşkes çağrısı yaptı
16.01.2024 - 23:47,
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Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için "insani ateşkes" çağrısı yaptı.

Pan-Afrika Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada Mahamat, Gazze'deki insani krize değindi.

Gazze için insani ateşkes çağrısında bulunan Mahamat, Filistinlilerin ağır bir bedel ödediğini, akla hayale gelmeyecek acılara ve can kayıplarına katlandığını kaydederek, uluslararası hukukun açık bir şekilde göz ardı edildiğinin altını çizdi.

Filistinli sivillerin bombalanmasının, hayatlarının ve geçim kaynaklarının sistematik olarak yok edilmesinin 100 gündür süren bir trajediye dönüştüğünü anlatan Mahamat, "Afrika Birliği, İsrail-Filistin çatışmasında insani ateşkes çağrısını yineliyor ve uluslararası toplumun daha önce üzerinde mutabakata vardığı iki devletli çözümü destekliyor." ifadesini kullandı.

Mahamat, Afrika ülkelerindeki çatışmalara da değinerek, bölgesel zorluklar karşısında Afrika'nın birlik olmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Afrika Birliği tarafından 15 Ekim 2023'te de Gazze'deki Filistinliler için acil insani koridorun açılması çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA
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Afrika, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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