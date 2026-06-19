Afrika Birliği'nden ABD-İran Mutabakatına Destek - Son Dakika
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Afrika Birliği'nden ABD-İran Mutabakatına Destek

Afrika Birliği\'nden ABD-İran Mutabakatına Destek
19.06.2026 15:27
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Mahmut Ali Yusuf, ABD ile İran arasındaki mutabakatın bölgedeki barış için önemli bir adım olduğunu belirtti.

ADDİS ABABA, 19 Haziran (Xinhua) -- Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmut Ali Yusuf, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yusuf perşembe günü yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının imzalanmasını, çatışmaların sona erdirilmesi, gerilimin düşürülmesi ve Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yolunda atılmış "önemli bir adım" diye nitelendirdi.

Yusuf, "Bu mutabakat, çatışmaların çözüme kavuşturulması ve ülkeler arasında güven inşa edilmesinde diyalog ve diplomasinin gücünü ortaya koyuyor. Mutabakat, güvenlik ve refah açısından küresel öneme sahip olan bölgede barış, istikrar ve işbirliği konusunda yeni umutlar yeşertiyor" ifadelerini kullandı.

İlgili tüm tarafların sergilediği liderlik ve yapıcı katılımdan takdirle bahseden Yusuf, Pakistan, Umman ve Katar'ın diyaloğu ilerletme ve taraflar arasında güven inşa etme konusunda önemli arabuluculuk çabaları yürüttüğünü dile getirdi.

Mutabakat zaptıyla kalıcı barışın, bölgesel istikrarın ve daha fazla uluslararası işbirliğinin önünün açılması temennisinde bulunan Yusuf, Afrika Birliği'nin de anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasında kararlı olduğunu vurguladı.

Yusuf, 55 üyesi bulunan Afrika Birliği'nin ülkeler arasında barışa, işbirliğine ve karşılıklı saygıya katkıda bulunan tüm girişimleri desteklemeye hazır olduğunu yineledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afrika Birliği'nden ABD-İran Mutabakatına Destek - Son Dakika

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