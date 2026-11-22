Afrika-Çin Diyalog Toplantısı açılışında Devlet Başkanı Yardımcısı Hungley konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mauritius'un başkenti Port Louis'te düzenlenen Afrika-Çin Halklar Arası Diyalog Toplantısı'nın açılışında Devlet Başkanı Yardımcısı Robert Hungley konuşma yaptı. Toplantı 19 Kasım 2026'da gerçekleşti.
PORT LOUIS, 22 Kasım (Xinhua) -- Mauritius'un başkenti Port Louis'te düzenlenen Afrika-Çin Halklar Arası Diyalog Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yapan Mauritius Devlet Başkanı Yardımcısı Robert Hungley, 19 Kasım 2026.
Afrika-Çin Halklar Arası Diyalog Toplantısı perşembe günü Moritous'un başkenti Port Louis'te düzenlendi. (Fotoğraf: Geng Xinning/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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