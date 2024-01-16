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Afrika'da 148 milyon işçi günlük 2,15 dolardan düşük ücretle çalışıyor - Son Dakika
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Afrika'da 148 milyon işçi günlük 2,15 dolardan düşük ücretle çalışıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporuna göre, Afrika kıtasında 148 milyon işçi günlük 2,15 dolardan daha az bir ücretle çalışıyor. Bu rakam, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu kadar düşük ücretle çalışan işçi bulunmadığını gösteriyor. Raporda ayrıca, Sahra Altı Afrika'da çalışanların yüzde 32,8'inin aşırı yoksul olduğu ve kıtada çalışanların yüzde 86,5'inin kayıt dışı çalıştığı belirtiliyor. Genç nüfusun artmasına rağmen yeterli istihdamın olmaması, 14 ila 24 yaşlarındaki 62 milyon gencin ne eğitim almadığını ne de çalıştığını gösteriyor.

Afrika\'da 148 milyon işçi günlük 2,15 dolardan düşük ücretle çalışıyor
16.01.2024 - 12:21,
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Afrika kıtasında 148 milyon işçinin günlük 2,15 dolardan düşük bir ücretle çalıştığı bildirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) hazırladığı istihdam ve sosyal görünüm raporunda, Avrupa ve Kuzey Amerika'da günde 2,15 dolardan az kazanan işçi bulunmazken, Afrika'da 148 milyon kişinin bu miktardan daha azıyla geçinmeye çalıştığı belirtildi.

Raporda, Sahra Altı Afrika'da çalışanların yüzde 32,8'i aşırı yoksul olarak sınıflandırılırken, 2023'te kıtada çalışanların yüzde 86,5'inin kayıt dışı emek harcadığı vurgulandı.

Kıtada geçen yıl serbest meslekle para kazananların sayısının 13 milyon artarak 360 milyona ulaştığı kaydedilen raporda, yaklaşık 15,8 milyon kişinin de çalışma hayatına katıldığı ifade edildi.

Raporda, artan genç nüfusa rağmen yeterli istihdamın olmamasının genç işçilerde hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilerek 14 ila 24 yaşlarındaki 62 milyon gencin ne eğitim aldığı ne de çalıştığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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Kuzey Amerika, Afrika, Sahra, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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