Afrika'da Birlik ve Entegrasyon Çağrısı - Son Dakika
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Afrika'da Birlik ve Entegrasyon Çağrısı

09.07.2026 14:57
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BM Danışmanı Eziakonwa, Afrika'da birlik ve göçmen karşıtı eğilimlere dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Özel Danışmanı Ahunna Eziakonwa, Afrika'da birlik ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek göçmen karşıtı eğilimlerin, kıtanın ortak kalkınma hedeflerini tehdit edebileceğini söyledi.

Güney Afrika'da son dönemde yaşanan göçmen karşıtı protestoların ardından yerel televizyona konuşan Eziakonwa, Afrika'da kişilerin serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması ve kıtasal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Eziakonwa, Afrika'da birlik ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak göçmen karşıtı eğilimlerin kıtanın ortak kalkınma hedeflerini tehdit edebileceğini dile getirdi.

Afrika'da birlik anlayışının güçlendirilmesinin önemine işaret eden Eziakonwa, kıtanın serbest dolaşım ve bölgesel entegrasyon konusundaki temel sorunları çözmesi gerektiğini, aksi takdirde benzer olayların başka ülkelerde de yaşanabileceğini belirtti.

Eziakonwa, Afrika Birliği'nin ortaya koyduğu birleşik Afrika vizyonunun yalnızca devletler arasında değil, halklar arasında da güçlü bir birliktelik oluşturulmasıyla hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Ekonomik entegrasyonun önemine işaret eden Eziakonwa, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anlaşması'nın daha etkin uygulanmasının, kıta içi ticareti artırarak Afrika'nın ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağını ifade etti.

Afrika ülkelerinin ham madde ihracatına dayalı ekonomik yapıdan uzaklaşması gerektiğini söyleyen Eziakonwa, katma değerli üretime, yerel sanayiye ve işletmelere yatırım yapılmasının kıtanın ekonomik kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artıracağının altını çizdi.

Eziakonwa, hükümetlere yatırımcılar ve girişimciler için elverişli bir ortam oluşturma çağrısında bulunarak kıta genelinde yatırımların artırılmasının kalkınmayı ve ortak refahı hızlandıracağını kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Göçmen, Afrika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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