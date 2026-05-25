Afrika Günü: Kıtanın Yükselişi ve Küresel Güç Mücadelesi

Afrika Birliği Teşkilatı'nın kuruluşu anısına her yıl 25 Mayıs'ta kutlanan Afrika Günü, kıtanın sömürgecilikten kurtuluşunu ve bütünleşme çabalarını simgeliyor. 30 milyon km²'lik alanda 1,4 milyar insana ev sahipliği yapan Afrika, BM ve G20 gibi oluşumlarda ağırlığını artırıyor. Kıtanın yükselişi demografik, ekonomik ve jeopolitik dinamiklerle açıklanıyor. Demografik olarak, 2050'de dünya nüfusunun %26'sını Afrikalılar oluşturacak; 2100'de nüfus 4 milyara yaklaşacak. Ekonomik olarak, platin grubu elementlerin %76'sı, manganezin %66'sı, fosfatın %60'ı, boksitin %56'sı ve kobaltın %50'si Afrika'da bulunuyor. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) 3,4 trilyon dolarlık entegre pazar oluşturacak. Jeopolitik olarak, Afrika devletleri BM'de %28 oy gücüyle etkili bir blok oluşturuyor.

Küresel güçler Afrika'da nüfuz mücadelesi veriyor. Çin, bir trilyon dolara yakın altyapı yatırımıyla en büyük ekonomik ortak; Rusya güvenlik işbirlikleri ve paralı asker gruplarıyla varlık gösteriyor; AB, 'Global Gateway' ile kalkınma yardımını dönüştürmeye çalışırken sömürge mirası nedeniyle zorlanıyor; ABD diplomatik olarak kıtayı önemsemiyor; BAE stratejik yatırımlarla etkisini artırıyor. Türkiye ise eşit ortaklık temelinde, neokolonyalist, paralı asker veya bağımlılık yaratan modellerden farklı bir işbirliği sunuyor. Türkiye ve Afrika, BMGK reformu gibi konularda ortak hedeflere sahip. Son karar Afrikalılara ait.