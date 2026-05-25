Duran'dan Afrika Günü mesajı: Kardeşlik ve umut

25.05.2026 18:33
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika Günü'nü kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak geleceğe duyulan umudun güçlü bir sembolü olarak gördüklerini belirtti.

Sudan'dan Somali'ye, Kenya'dan Libya'ya, Afrika Boynuzu'ndan Sahel bölgesine kadar kıtanın dört bir yanında yaşanan her acıyı da sevinci de samimi bir kardeşlik duygusuyla paylaştıklarını ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, zor zamanlarda yalnız bırakmayan duruşuyla insani yardımdan kalkınma projelerine, diplomasiden eğitime kadar her alanda Afrika halklarının yanında olmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Afrika kıtasıyla ilişkilerini karşılıklı saygı, adalet ve gönül bağı ekseninde güçlendirmektedir.

Bugün Türkiye ile dost ve kardeş Afrika ülkeleri arasındaki güçlü işbirliği, mazlumların sesi olan ortak bir vicdanın da en somut göstergelerinden biridir. Bu duygularla Afrika Günü'nü tebrik ediyor, barışın, huzurun, refahın ve adaletin hakim olduğu güçlü bir geleceği hep birlikte inşa etmeyi temenni ediyorum."

Paylaşımda, Türkiye ile Afrika arasındaki ortaklıkların, ekonomik, eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlardaki ilişkilerin anlatıldığı görüntüye yer verildi.

Kaynak: AA

