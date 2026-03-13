Afrika, İran Saldırılarıyla Tehdit Altında

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Lamola, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Afrika'nın gıda ve enerji güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

CAPE Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kıtanın enerji ve gıda güvenliğini tehdit ettiğini, bunun bedelini de Afrika halklarının ödeyeceğini söyledi.

Lamola, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ve İran'ın misillemelerinin kıta ülkelerine etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Küresel petrol fiyatlarındaki artışın doğrudan etkisinin ötesinde, gübre maliyetlerindeki artışın gıda fiyatlarını yükselteceği ve birçok ülkede gıda güvenliğini daha da tehlikeye atacağına işaret eden Lamola, "Bir toplum olarak, bundan yara almadan kurtulamayacağız. Kamu maliyemiz muhtemelen daha da büyük bir baskı altına girecek ve bedelini halklarımız ödeyecek." diye konuştu.

Lamola, Körfez ülkelerinin önceliklerinin iç savunma ve güvenlik hususlarına kaymasıyla altyapı, kritik mineraller, enerji ve teknoloji alanlarındaki yurt dışı yatırımlarını yeniden değerlendirebileceklerine dair artan bir endişe olduğunu ifade etti.

Bu durumun bölgedeki yatırım akışları, büyüme beklentileri ve kalkınma finansmanı açısından sonuçlar doğurabileceğini belirten Lamola, "Bölgemiz, zaten ağır bir borç yükü altındayken bu dış şoklarla da karşı karşıya kalıyor." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 20:20:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.